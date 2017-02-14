İstanbul'da markete molotoflu saldırı

Kağıthane'de yüzleri maskeli kişiler bir markete molotof kokteyli attı. İçeride mahsur kalanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kağıthane'de vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete molotof kokteyli atan yüzleri maskeli 5 kişi, daha sonra bir otomobilin altına ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası çevrede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında yüzleri maskeli 5 kişi, vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli attı.

KAĞITHANE’DE MOLOTOFLU VE SES BOMBALI SALDIRI

Atılan molotof kokteyleriyle marketin içi kısmen yandı. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Market çalışanlarının yardımıyla vatandaşlar yangın merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sırasında 1 müşterinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yüzleri maskeli 5 şüpheli, kaçtıkları sırada cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin altına da ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri market içerinde gerekli kontrolleri yaparak, duman tahliye çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından olay yerini polis ekiplerine teslim etti.

Cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.