İşte Ak Parti’nin referandum kampanyasının açılış tarihi ve yeri!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ak Parti’nin referandum kampanyasının açılış tarihini ve yerini açıkladı. Başbakan Yıldırım, “Bütün AK Parti teşkilatımız önümüzdeki 2 ay içerisinde sahadayız. 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın muhteşem açılışı olacak” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getiren anayasa değişikliği referandumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Vatandaş, hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak.Terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN BAŞINI ÖNE EĞDİRECEK BİR OLAY DAHA İSTEMİYORUZ! ONUN İÇİN EVET!"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında CHP'nin muhalefet yapmak adına terör örgütleriyle aynı safta yer almasına ilişkin "İktidarın her işine muhalefet olmayı maharet sanıyorlar. Biliyorlar ki gençleşen ve büyüyen meclis bu anlayışı kabul etmeyecek. Çözüm siyaseti isteyen millet kördüğüm politikaları güdenleri elleriyle itiyorlar. Türkiye demokrasisi bugüne kadar çok sınav verdi. Parti genel başkanları, milletvekilleri hapisle ölümle tehdit edildi. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bu bahane edilerek 1980 darbesi yapıldı. Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha istemiyoruz. Onun için millet EVET diyor. Bundan şüphemiz yok! FETÖ ve avanesi hayır diyor, çok yaşlı kadın dinlemeden vatandaşımızı öldüren PKK hayır diyor. Sırtını onlara yaslayan HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının bu bölümünde şunları kaydetti:

Parlamento ortadan kalkıyormuş. Şimdi parlamento ortadan kalkmıyor da! Aslında CHP de bunu çok iyi biliyor. CHP'nin resmi siyaseti "AK Parti ne derse tam tersi" şeklinde. Değerli kardeşlerim ekini ektim sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Çok ciddi mesafeleri katettik ama daha çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Kış aylarında kendince güvende olduğu bölücü terör örgütünün sığınaklarını yerle bir ettik. Kararlılığımızdan zerre miktar sapma yok!

25 ŞUBAT'TA ANKARA'DA MUHTEŞEM BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ

Partisinin referandum kampanyasının açılış tarihini ve yerini de açıklayan Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

Çocuklarımıza daha müreffeh daha kalkınmış bir Türkiye emanet etmek istiyor musun? Eli kanlı FETÖ gibi terör odaklarının bir daha alçakça darbe yapmasını önlemek istiyor musunuz? Bütün AK Parti teşkilatımız önümüzdeki 2 ay içerisinde sahadayız. 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın muhteşem açılışı olacak. Çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara kapılmak yok. Kalıcı yalan ve iftiralarla hayırcı blok bu süreci sakatlamaya çalışıyor. Unutmayın bizim işimiz hizmet, gücümüz millet.