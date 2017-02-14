Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler B.Ş, D.S, N.G, L.T, Ö.C, Ö.Y, M.E, H.D. ve R.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.