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'deki /PDY operasyonu

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 11:00
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler B.Ş, D.S, N.G, L.T, Ö.C, Ö.Y, M.E, H.D. ve R.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.