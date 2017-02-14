Minibüste darp iddiası: Mahkemeye sevkedilen kadın tutuklandı

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A.K. sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla başörtülülere karşı nasıl nefret ve kin beslediğini her fırsatta anlatmış!

Lise öğrencisi F.D.A.Y., Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ve darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık şüphelinin "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞÖRTÜLÜ KIZA TERÖRİST DEDİ

Genç kıza "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor" diyerek saldıran A.K.'yi, minibüs şoförü engelledi.

ŞOFÖR KARAKOLA ÇEKTİ

Maltepe'de karakolun önünde duran şoför duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alındı.

Yaşanan provokatif olaydan sonra saldırgan A.K.'nin sosyal medya hesaplarında yaptığı iğrenç paylaşımlar da ortaya çıktı.

"2000'LERİN BAŞINDAN BERİ DÖVÜYORUM"

Ressamlık yaptığı belirlenen A.K., Facebook paylaşımlarında 2000'lerin başından beri başörtülüleri dövdüğünü itiraf ettiği görüldü.

"SİZ DE DÖVÜN"

Başörtülülere karşı adeta kin kusan A.K., takipçilerini de "Siz de dövün. Zorla başlarını açmaya çalışın, sorarlarsa AKP Kemalist artık dersiniz." uyarısında bulunuyor.