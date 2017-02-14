Niğde'deki FETÖ/PDY davasına devam edildi

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan bir üniversite öğrencisi ve meslekten ihraç edilen Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi 8 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan öğretmenler Aktif-Sen İl Temsilcisi Muhammet E, üyeler Faruk G, Fayık D, Ahmet U, Uğur A, Atıf G. ve İzzet G. ile tutuksuz sanık Suat S. ve avukatları hazır bulundu. Osmaniye'de tutuklu olan üniversite öğrencisi Fatih Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Suat S. savunmasında, Zaman gazetesine abone olmadığını belirterek, "Bank Asya'da otomatik bireysel hesabım vardı. 2015 yılı Mart ayı içinde açtırmıştım. 24 bin lira para yatırdım. 1,5 ay para burada bekledi. Sonra arsa almak için parayı çektim." dedi.

Aktif-Sen üyesi olduğunu söyleyen Suat S. şunları kaydetti:

"2013 yılında üye oldum, sendikanın müdürlerin görevden alınmasına ilişkin protestosu vardı, ona katıldım. Fetullah Gülen ile görüşmedim, kimsenin de elini öpmedim, kimseye aklımı satmadım, yasal olmayan bir iş yapmadım. Çocuğumu iyi eğitim alması için okula gönderdim. Şu an durumum olsa yine özel okula gönderirdim. Yasal olmayan bir iş yapmadım. 20 yıl öğretmenlik yaptım, adalete güveniyorum."

Diğer sanıkların da savunmalarını alan mahkeme heyeti, Fatih Ç.'nin bu dosyadan tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.