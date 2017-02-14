X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER PKK'lı teröristin üzerinden eylem planları çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'lı in üzerinden eylem planları çıktı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 00:11
PKK'lı teröristin üzerinden eylem planları çıktı!
PKK'lı teröristin üzerinden eylem planları çıktı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 'lı in üzerinde bulunan SD kartta İstanbul'da yapılması planlanan terör eylemlerle ilgili raporlar ortaya çıktı. Raporların incelenmesinin ardından gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ekipleri /KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü üyesi C.M'yi gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde yapılan aramada polis ekipleri SD kartlar bulundu. Kartlar üzerinde yapılan inceleme sonrası terör örgütünün 'da yaptığı ve yapılması planlanan eylemler hakkında düzenlenen rapor tespit edildi. Raporlardan tespitleri yapılan şüphelilerin yakalanması, raporlarda geçen silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ev hapsi cezası aldı.