Referandum istikrar getirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,16 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili referandumunun Cumhuriyet'in sigortası olacağını belirterek, "Cumhuriyet için bugüne kadar yaşadığımız tüm bu tehditleri tarihe gömecek, Cumhuriyeti ilelebet bu toplumun, bu toprakların kalıcı değeri olarak ortaya koyacak en önemli seçim bu" dedi.

Bakan Albayrak bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette referandumun önemine dikkat çekerken, FETÖ'nün maden ruhsatı oyununa ilişkin detaylı açıklama yaptı. Bakan Albayrak ile yaptığımız sohbetin ayrıntıları şöyle:

TOPLUMUN ÖNEMLİ KISMI DOĞRU OKUDU: Referandum olana kadar her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım.15 Temmuz'u yaşadık. Ben ne olursa olsun özellikle bu referanduma kadar, toplum olarak sağduyulu bir şekilde, bu referandumun nasıl bir manaya geldiğini doğru okumamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumun önemli kısmının doğru okuduğuna inanıyorum. Son 15 yılda artık yaşanan her olayda süreçleri çok iyi analiz ve tahlil eden, sağduyulu bir toplumumuz var. Benim şahsi kanaatim; dünyada ülkesinde ve bölgesinde olayları okuma açısından en ileri düzeyde bir millete sahibiz. Türkiye'de artık eski metotlar, eski operasyonlar, mesaj verme çalışmaları tutmaz. Buna yelteneni, içeriden veya dışarıdan, bu toplum affetmez. Biz dikkatli olacağız, teyakkuzda olacağız. Terörle mücadelede, ekonomik saldırılarda, şu veya bu, bedeller oluyor ödüyoruz, sabrediyoruz, güçlü bir şekilde birlik ve beraberlikten taviz vermeden kenetleniyoruz.

CUMHURİYET İÇİN ÇOK ÖNEMLİ SEÇİM: Sistem değişikliğine karşı olanlar 'Cumhuriyet kazanımları kaybolacak' diyorlar. Cumhuriyet için bugüne kadar yaşadığımız tüm bu tehditleri tarihe gömecek, Cumhuriyeti ilelebet bu toplumun, bu toprakların kalıcı değeri olarak ortaya koyacak en önemli seçim bu. Bu referandum Cumhuriyetin sigortası olacak. Cumhuriyetten kastımız ne? Halkın iradesi, öyle değil mi? Bu referandumla bu ortaya geliyor. Yani darbelermiş, krizlermiş, istikrarsızlıklarmış, koalisyonlarmış, Türkiye'ye bugüne kadar farklı kisveler altında yapılan antidemokratik her türlü halkın iradesine karşı müdahaleyi elimine etme noktasında çok kritik bir seçim bu referandum.

TÜRKİYE İSTİKRARA KAVUŞACAK: Devletin başında bugün yaşamasak da yarın olması muhtemel bu siyasi riski, bu çıkmazı, artık yasamayla yürütmenin de tamamen ayrılarak, yürütmedeki çok başlılığın elimine edilerek ve artık kafasına göre o koalisyon, bu erken seçim değil, istikrarlı bir iklime taşıyarak, cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten değil sistem noktasına taşınarak yargı denetimine açarak, birçok çerçevede bir kalıba oturtuyorsunuz. Ve buradan çıkacak sonuç, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, birçok anlamda istikrarlı bir ülkeye kavuşmasıyla alakalı. Çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu noktada optimistim.

AKSİNİ SÖYLEYENLERİN KIYMET-İ HARBİYESİ YOK: 15 senede AK Parti iktidarı çok büyük şeyler yaşadı. Ve yaşadığı her şeyi halkın gözü önünde, halkı için bütün bu mücadeleyi canını bile ortaya koyarak yaşadı. 15 Temmuz'da bu iktidar, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, yani toplum olarak hepimiz... Sadece ve sadece bu halkın iradesinin, halkın iradesiyle kendisine verilen yetkinin demokratik yollarla yönetilmesi ve devam ettirilmesi için... Aksini söyleyenlerin ben açıkçası bir kıymeti harbiyesi olmadığını düşünüyorum.

HALKIMIZDA FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ: Halkımıza dokunup, net bir şekilde sistemi anlatmamız, farkındalık oluşturmamız lazım. Kafası karışık her bir bireye dokunmamız lazım. Yoğun bir kampanyayla Türkiye'nin yolculuğunda ne kadar kritik bir süreç olduğunu anlatmamız lazım. Türkiye'de Cumhuriyet ve kazanımları kolay elde edilmedi ve bugün itibariyle 21. Yüzyılda güçlü bir Türkiye'den bahsediyorsak birlik ve beraberlik içerisinde, çok tarihi bir seçim ve kırılma olduğunu anlatmamız lazım.



FETÖ'NÜN MADEN OYUNUNA DARBE

Madencilik alanında çok önemli başka tespitlerimiz oldu. Bu alan FETÖ'nün önemli yatırım yaptığı alanlardan biri. Kamuoyunca bilinen bazı firmaları vardı. Bunlardan biri çalıştığı firmalar özelinde başkalarına devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere, "yabancılar maden ruhsatı alıyor" kamuflajı ile, arkasında yurt dışında paralellerin olduğu şirketlere satışını yakaladık, bunların hepsini durdurduk. Yabancı bir firma Türkiye'ye yatırım yapacak, şu madeni alıyor, Türk bir firma yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapılınca bir de baktık ki, arkasında paralel var. Örneğin yöneticisi yabancı gibi görünüyor ama yukarıya çıktığınızda paralellerin kurduğu şirketler. Bu tip olaylara karşı çok hassas bir inceleme yürütüyoruz.



