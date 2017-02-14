Sırrı Sakık'ın yeğeni terör operasyonunda gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA DA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK''nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.