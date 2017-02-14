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'ın yeğeni terör unda gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 08:59
Sırrı Sakık'ın yeğeni terör operasyonunda gözaltına alındı
Sırrı Sakık'ın yeğeni terör operasyonunda gözaltına alındı

Terör örgütü 'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı lar düzenlendi.

Terör örgütü 'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen larda, aralarında 'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA DA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK''nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.