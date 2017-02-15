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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 10:48
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen 3'ü emniyet müdürü 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda daha önce görevden ihraç edilen 3'ü emniyet müdürü 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.