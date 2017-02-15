Başbakan Yıldırım: Millet 16 Nisan’da darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek. Terör örgütlerinin “hayır” dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmaz

Başbakan Binali Yıldırım dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Yıldırım, mevcut anayasanın, artık milletin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:



DÖNÜŞÜM TAÇLANACAK: 16 Nisan'a kadar sahalardayız. Tüm teşkilatlarımızla, il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. Milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik dönüşümü 16 Nisan'da taçlandıracak. Kampanyanın startını 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda vereceğiz. Kışkırtmalara ve tahriklere kapılmak yok. Yalan ve iftiralarla "hayır"cı blok bu süreci savsaklamaya çalışıyor. Bu anayasa 82 model. Yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, "Bir ittirirsek çalışırız belki" diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek. Terör örgütlerinin hayır dediği yerde vatandaşlarım aynı safta olmayacak.



TERÖR ÖRGÜTLERİ "HAYIR" DİYOR: Bunlar "Hayır kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz" zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Terör örgütleri hep beraber koro halinde "hayır" propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Terör örgütlerinin "hayır" dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacak. Parlamento ortadan kalkıyormuş, vatandaş bilsin. Aslında CHP de bunu çok iyi bilir. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi şeklinde.



DÜŞMAN UYUMAZ: Yüzlerce üst düzey terörist yakalandı, adalete teslim edildi. İçinde patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemlerinin bulunduğu 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından temizleninceye kadar yaz kış demeden bu mücadele sürecek. El Bab, nihayet büyük ölçüde kontrol altına alındı. Su uyur düşman uyumaz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız.



MEMLEKET MESELESİ: Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer husus da FETÖ. Uluslararası taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu takibimizde. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içinde gereği yapılacak. Referandumda sandığa giderken şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız, milli duygularımızla hareket edeceğiz. Çünkü mesele memleket meselesi.Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci dereceden yöneticisi, ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Umuyorum ki Amerikan yönetimi iade için somut adım atılacaktır. ANKARA