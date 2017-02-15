Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan CHP sözcüsüne tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'den algı operasyonu yapan CHP sözcüsüne tokat gibi yanıt. Gedikli: İktisat tarihi bilmediği gibi siyaset ve küresel gelişme takibi de zayıf.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Küresel ekonomide 2008'den beri olan süreci "fiili başkanlık düzeninde" işsizlik arttı diyerek algı operasyonu yapan CHP sözcüsü; iktisat tarihi de bilmediği gibi siyaset ve küresel gelişme takibi de zayıf" dedi.

2 MİLYON KİŞİYE İŞ İMKANI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yaptığı açıklamada, istihdam rakamlarının arzu edilen oranlarda olmadığına işaret ederek, "Ancak Kasım 2016 rakamları (15 Temmuz darbesinin ardından gelen rakamlar) ayrıca istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi Türkiye çapında başlattığımız istihdam seferberliği ile ilave 2 milyon kişiye iş sağlanacak, bu rakamlara 2.ve 3.çeyrekte yansıyacak.

"PİYASALARDA BAHAR HAVASI ESECEK"

Sanayicimize, esnafımıza destek paketleri hazırlayarak önlem almamızın nedeni piyasadaki durgunluğun farkında olduğumuz içindi. Ancak enseyi karartmayacağız, Nisan ayından sonra piyasalarda da bahar havası esecek inşallah. CHP sözcüsü çıkmış konuyla alakasız açıklamalar yapıyor. Küresel ekonomide 2008'den beri olan süreci 'fiili başkanlık düzeninde' işsizlik arttı diyerek algı operasyonu yapan CHP sözcüsü; iktisat tarihi de bilmediği gibi siyaset ve küresel gelişme takibi de zayıf" ifadelerini kullandı.