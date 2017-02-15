Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATAR GÜNDEMİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

İŞTE ERDOĞAN'IN KATAR GÜNDEMİ

Katar emiri ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti Körfez ülkeleri açısından önemli bir konu olan Yemen konusu masadaki konulardan. Bu görüşmelerde bölgesel konularda ele alınacak. Suriye'nn toprak bütünlüğü ve PYD, YPG'ye izin verilmemesi hususunda Riyad ve Katar ziyaretleri önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu anlamda dile getirdiği hassasiyetler konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Körfez İş birliği Konseyi ile ilişkiler de bu ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DA