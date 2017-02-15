Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 17.20'de başkent Doha'dan ayrıldı.

Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'dan ayrıldı.