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'dan ayrıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 17.20'de başkent 'dan ayrıldı.

Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Büyükelçisi Ahmet Demirok ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'dan ayrıldı.