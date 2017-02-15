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'a ! Çok sayıda var

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 15:13
DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'de terör örgütü 'a yönelik da 11 kişi na alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından kent merkezinde terör örgütü 'a yönelik başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler 11 kişiyi na alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK ŞÜPHELİLERİ DE ADLİYEDE

Öte yandan 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 26'sının sorguları tamamlandı.

Şüpheliler, Toros Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.