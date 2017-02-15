DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler 11 kişiyi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
PKK/KCK ŞÜPHELİLERİ DE ADLİYEDE
Öte yandan 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 26'sının sorguları tamamlandı.
Şüpheliler, Toros Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.