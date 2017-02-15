“Feto’nun iadesinde yeni gelişmeler bekliyoruz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ: FETÖ'nün elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşeceklerini belirten Bozdağ, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini birinci ağızdan söyleme imkanı bulacağını bildirdi. Bozdağ "Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil." Bozdağ, istinaf mahkemelerine ilişkin bir başka soruyu yanıtlarken de, mahkemelerin 6 aydır çalıştığını, bu süreçte bazı eksikliklerin ortaya çıktığını, bunlar ile ilgili yasa tasarısının TBMM'ye sunulacağını bildirdi. ANKARA