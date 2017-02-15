Gündem Suriye ve Yemen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu kapsamında Bahreyn'deki temaslarını tamamladıktan sonra önceki akşam ikinci durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti. Erdoğan'ı Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Dışişleri Bakanı Adil el- Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, ardından Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan dün de Yemame Sarayı'nda Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede, başta Suriye ve Yemen olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider Astana'nın ardından Cenevre'de devam edecek, Suriye'deki siyasi geçiş süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Mülteci krizinin çözümü için terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge tezini anlatan Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulması için Kral Selman'dan destek istedi. Erdoğan, Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle işbirliğini derinleştirmek istedikleri mesajını da verdi. Görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdikleri destekten dolayı Kral Selman'a teşekkür eden Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin üst düzeyde olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için atılacak adımların yanı sıra; başta enerji, savunma sanayii, turizm konularında işbirliği de görüşmede masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman'a, konukseverliği nedeniyle Twitter hesabından da teşekkür etti. Kral Selman'la bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Erdoğan, Arapça "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkârı Kral Selman'a ve kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve konukseverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Önce Katar sonra umre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Erdoğan, dün ilk olarak baba Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ile görüştü. Erdoğan, bugün ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alınacak. Erdoğan, Katar Emiri'nin onuruna vereceği yemeğin ardından umre ziyaretini yapmak için Mekke'ye geçecek. Erdoğan'a resmi ziyaret programı kapsamında eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.