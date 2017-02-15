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'lı hainlere göz açtırılmıyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 10:55
PKK'lı hainlere göz açtırılmıyor
PKK'lı hainlere göz açtırılmıyor

merkezli 3 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen da, aralarında 'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ve 6 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.