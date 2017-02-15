PKK'lı hainlere göz açtırılmıyor

Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ve 6 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.