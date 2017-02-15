Reina katilini saklayan DEAŞ’lı terörist tutuklandı!

Reina katliamı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında katili evinde saklayan ve birlikte yakalandığı Ali Jameel Mohammed de bulunuyor.

Eğlence merkezi Reina'da yılbaşı akşamı gerçekleştirilen katliamla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorguları gerçekleştirilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler arasında katili Esenyurt'ta yakalandığı evde saklayan Iraklı Ali Jameel Mohammed de bulunuyor. Savcılığın tespitlerine göre Ali Jameel Mohammed katliamın organizasyonunu gerçekleştiren Ebu Cihad ile doğrudan irtibatlı. Mohammed, katil Abdulkadir Masharipov'un 3 Ocak gecesi Sefaköy'den Esenyurt'a intikalini gerçekleştiren kişi. Ayrıca şüphelinin katilin barınma masraflarını da temin ettiği kaydediliyor.

KATLİAMIN PLANYACISI

Ali Jameel Mohammed'in ayrıca Reina katili ile Esenyurt'taki evde birlikte yakalandığı, Tene Traore ile Reina eylemini gerçekleştiren katilin dini nikahını da kıydığı öğrenildi. Tutuklanan diğer bir isim olan Eyyüp Korkusuz'un ise Reina katliamının planlayıcıları arasında olduğu belirtiliyor.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE GEÇMEK İÇİN…

Tutuklanan 5 kişi arasında bulunan Tene Traore'nin ise Masharipov'un yakalandığı katliam evinde bulunduğu, ayrıca katliamcı Masharipov ile nikahlandığı ve Fransız olduğu öğrenildi. Şüpheli Tene ve katil Masharipov'un Google Translate'i kullanarak Fransızcada Rusçaya, Rusçadan da Fransızcaya çeviri yaparak anlaştığı belirtildi.

Diğer sevk edilen şüpheliler Aysha Mohammed ve Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in Esenyurt'taki hücre evine Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek amacıyla geldiği ve katliamcı ile birlikte aynı dairede yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin Reina katili Abdulkadir Masharipov ile birlikte DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri ve benzer eylem potansiyalleri bulunan DEAŞ üyeleri oldukları kaydedilmişti. Ali Jameel Mohammed, Eyyüp Korkusuz, Tene Traore, Aysha Mohammed ve Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçları kapsamında tutuklanmaları talep edilmişti.