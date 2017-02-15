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Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 16:44
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altınbaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.