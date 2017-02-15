SAT’lar El Bab’da

Devam eden El Bab operasyonunda SAT komandolarının da görev aldığı ortaya çıktı. Çatışmaların şiddetlendiği ve ailelerin terk ettiği El Bab’da çok sayıda teröristin bulunduğu belirlendi

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 9 Aralık'ta başlayan El Bab'a yönelik operasyon tüm hızıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarının müşterek operasyonuyla devam eden harekâta, daha çok denizde görev yaptığı düşünülen Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının da katıldığı ortaya çıktı.







BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İstanbul Beykoz'da bulunan Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı'ndan El Bab'a gönderilen SAT komandolarının fotoğrafları ilk kez sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta mevzi olarak kullanılan bir dairenin duvarında "Le Cafe de Sniper" yazısı, SAT flaması ve Türk bayrağı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.





Muhalifler, kentin kuzeydoğusunda ilerliyor.



26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

El Bab şehir merkezini batı, kuzey ve doğu hattındaki noktaları alarak şehir merkezini 3 taraftan baskı altına alan birlikler DEAŞ'ı vurmaya devam ediyor. Kamuoyuna daha önce "DEAŞ çekiliyor" şeklinde aktarılan gelişmenin DEAŞ'ın El Bab, Kabaşin ve Bza'a'daki aileleri Rakka'nın güneyine nakletmesinden kaynaklandığı, bölgede halen çok sayıda teröristin olduğu belirlendi. Genelkurmay Başkanlığı ise havadan ve karadan yapılan operasyonda 26 teröristin öldürüldüğü, 41 bina, 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezinin imha edildiği bildirildi.

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'TÜRK ASKERLERİ FIRTINA GİBİ GİRDİ'

TSK'nın El Bab operasyonu, İngiliz Telegraph gazetesinde "Türk askerleri, DEAŞ'ın kalesine fırtına gibi girdi" ifadeleriyle yer buldu. Ancak "Suriye rejimi ile bir çatışma riskine" de vurgu yapan gazeteye göre, El Bab, "Türkiye ile Rusya arasında yeni siyasi anlayış için ilk gerçek sınav oluşturuyor" uyarısına da yer verildi. "Türkiye, Washington'dan YPG'nin liderliğindeki Rakka taarruzuna destek vermeyeceği güvencesini sağlamaya çalışıyor" denilen haberde Trump'un Obama yönetiminin Rakka planını terk etmiş olsa da henüz yeni bir plan sunmadığı bilgilerine yer verildi.

?ANKARA