"Selam Tevhid"de kumpasında sanıktan şok cevap!

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın altıncı duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.

Heyete Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan Poyrazköy, Odatv gibi davalarda görev yapan eski hakim Mehmet Erdoğan ek savunma için söz istedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Erdoğan, beraatına karar verilmesini istedi.

İSİMSİZ DİNLEME YAPMIŞSINIZ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Kurtaran'ın, "İsimsiz, sadece TC Kimlik Numarası üzerinden gelen taleplerle ilgili dinleme kararı vermişsin. Hiç araştırmadın mı, merak etmedin mi? Bu kadar gözü kapalı karar verilir mi? Yaptığın iş ortada." dedi.

"MADDİ HATALAR OLABİLİYOR!"

Bu sözler üzerine sanık Erdoğan, "Bazen maddi hatalar olabiliyor." demekle yetindi.

KİMLERİN DİNLENDİĞİNİ ARAŞTIRMADINIZ MI?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Kara'nın, "TC Kimlik numaraları üzerinden kimlerin dinlendiğini araştırmadınız mı? Kararda, suç şüphesini kuvvetlendirecek, en ufak belge veya ihbar tutanağı yok, hiçbir şey yok." demesi üzerine de...

"TALEP GELDİ YAPTIM!"

Sanık Erdoğan, "Jandarma ve polisten talepler gelmiş. Onları devlet görevlisi olarak gördük, o yüzden gelen talepleri kabul ettik." diye konuştu.