Son dakika haberi: ABD'de kritik temas!

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın hafta başından bu yana başkent Washington'da bir dizi görüşmelerde bulunuyor.

İŞTE ÜMİT YALÇIN'IN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR:

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunan Yalçın'ın gündeminde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile iş birliği dahil ikili ve bölgesel konuların yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilerleyen dönemde bir araya gelmesini de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'li muhataplarıyla bu konuları görüşmeye devam edeceklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın hafta başında ABD'ye gideceğini duyurmuştu.