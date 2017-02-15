X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: ABD'de kritik temas!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: 'de kritik temas!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 10:13
Son dakika haberi: ABD'de kritik temas!
Son dakika haberi: ABD'de kritik temas!

Müsteşarı 'ın, 'nin başkenti 'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Müsteşarı hafta başından bu yana başkent 'da bir dizi görüşmelerde bulunuyor.

İŞTE ÜMİT YALÇIN'IN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR:

Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunan Yalçın'ın gündeminde, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile iş birliği dahil ikili ve bölgesel konuların yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilerleyen dönemde bir araya gelmesini de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'li muhataplarıyla bu konuları görüşmeye devam edeceklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın hafta başında ABD'ye gideceğini duyurmuştu.