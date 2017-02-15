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Terör örgütü PYD sınıra ateş açtı

  • Giriş Tarihi: 15.2.2017
Terör örgütü PYD sınıra ateş açtı
Terör örgütü PYD sınıra ateş açtı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/ PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldı. Açılan ateşe misli ile karşılık verilirken, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, saldırının 13 Şubat'ta meydana geldiğini açılan ateşe misliyle karşılık verildiğini ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yine Nusaybin'deki operasyonda RPG-7 roketatar, Dragunov keskin nişancı tüfeği ile G-3 piyade tüfeği ve teçhizatının ele geçirildiği duyuruldu.