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"’yı terk edin"

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 18:22
"Venezuela’yı terk edin"
Venezuela’yı terk edin

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas , gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle ’den ’yı terk etmesini istedi.

Geçen hafta yaşanan bir olay üzerine , 'in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti. Son olarak ise ise, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro'ya bildirmesi üzerine Maduro yaptığı açıklamada, "CNN'nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını" söyledi.

Öte yandan CNN, hükümetinin terörle bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini iddia etti. CNN ayrıca, bir dönem Irak'taki Venezuela Konsolosluğunda avukatlık yapmış olan Misael Lopez'in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gördüğü bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.