Yasin Börü davasında karar günü

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökoz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve müdafi avukatları ile şikayetçiler katıldı. Geçen celse esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın tahliyesini ve firari olan 3 sanığın dosyasının ayrılarak yargılamanın devam etmesini talep etmişti. Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savcının mütalaasını açıklaması halinde kararın çıkabileceğini söylemişti. Mahkeme heyetinin bugünkü celsede kararını açıklaması bekleniyor.

YASİN BÖRÜ'NÜN KATİLLERİNE 6'ŞAR KEZ MÜEBBET!