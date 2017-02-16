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ARKADAŞINA GÖNDER Dev kuruma operasyon! Onlarca kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi
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Dev kuruma ! Onlarca kişinin ile bağlantısı tespit edildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 12:10
Dev kuruma operasyon! Onlarca kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi
Dev kuruma operasyon! Onlarca kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında çalışanlarına yönelik düzenledi.

Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi na alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, /PDY soruşturması kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () çalışanlarına yönelik gerçekleştirdi.

Örgütle bağlantısı olduğu ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

14 kişi İstanbul'da, 8 kişi Kocaeli'de, 2 kişi ise Ankara'da evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında mühendislerin de olduğu öğrenildi.

24 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Gebze'de TÜBİTAK'ta bulunan odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.