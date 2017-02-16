ABD'den kritik ziyaret

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'de olan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Işık açıklamasında, "ABD Genelkurmay Başkanı Org. Dunford yarın Türkiye'de olacak ve Genelkurmay Başkanımız ile görüşecek. Bu görüşme önemli bir görüşme. Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirecek. Benim gördüğüm ABD kesin kararını vermiş değil. Biz bu işi PY unsurları ile yapacağız noktasında değiller. Bu arada belki PKK ile ilgili olarak da önemli bir görüşme oldu. PKK'ya karşı mücadelede çok daha fazla destek vereceklerini ve çalışma arkadaşlarına talimat verdiklerini söylediler" dedi.