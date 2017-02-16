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'den kritik ziyaret

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 13:30
ABD'den kritik ziyaret
ABD'den kritik ziyaret

açıkladı: yarın Türkiye'de

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'de olan , A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Işık açıklamasında, " Org. Dunford yarın Türkiye'de olacak ve Genelkurmay Başkanımız ile görüşecek. Bu görüşme önemli bir görüşme. Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirecek. Benim gördüğüm ABD kesin kararını vermiş değil. Biz bu işi PY unsurları ile yapacağız noktasında değiller. Bu arada belki PKK ile ilgili olarak da önemli bir görüşme oldu. PKK'ya karşı mücadelede çok daha fazla destek vereceklerini ve çalışma arkadaşlarına talimat verdiklerini söylediler" dedi.