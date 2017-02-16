Bakan Bozdağ: Alman yasasına açıkça ihlaldir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "4 din görevlisinin evinin aranması Alman yasasına açıkça ihlaldir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki din adamlarının evlerinde yapılan aramaları kınayarak, "Din ve vicdan hürriyeti, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde ve Alman anayasasında teminat altına alındığı halde, dört din görevlisinin evlerinde yapılan aramalar, uluslararası anlaşmaların ve Alman anayasasının açıkça ihlalidir" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki din adamlarının evlerinde yapılan aramalara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, Alman hukukuna göre kurulan ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürüten, Alman makamlarının denetimi altında sürdüren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin, (DİTİB) İslam'ın evrensel değerlerini vurgulayan mesajlar vermek ve Türk vatandaşları başta olmak üzere diğer Müslümanlara yol göstericilik yapmak suretiyle kamuoyunun takdirini kazanmış örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, o ülkenin hukukuna uygun faaliyette bulunan ve DİTİB başta olmak üzere, bütün sivil toplum örgütlerinin din görevlisi ihtiyaçlarını karşılayan anayasal bir kuruluş olduğunu ifade eden Bozdağ, bu görevlilerin, söz konusu ülkelerin hukukuna uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Bozdağ, "Din ve vicdan hürriyeti, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde ve Alman anayasasında teminat altına alındığı halde, dört din görevlisinin evlerinde yapılan aramalar, uluslararası anlaşmaların ve Alman anayasasının açıkça ihlalidir" dedi.



SORUŞTURMA HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN



Bozdağ, "Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleri hakkında sayısız delil bulunmasına rağmen hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeyen Alman makamlarının, Türk din görevlileri ve Türkiye aleyhindeki iftiraların doğruluğunu tahkik ihtiyacı dahi duymadan ithama dönüştürerek soruşturma başlatması ve operasyonlar yapması hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı gibi açık bir çifte standart örneğidir" değerlendirmesinde bulundu. Hiç bir hukuk devletinin, terör örgütlerini himaye edip onların iftiralarıyla masum insanları suçlayamayacağını ve suçlu ilan edemeyeceğini belirten Bozdağ, "Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ'nün Türk din görevlilerine yönelik ajanlık iftirasının ardından başlatılan bu soruşturma ve yapılan baskınlar, Alman makamlarının Türkiye'nin aleyhine çalışan terör örgütlerinin ve teröristlerin iddialarına ne kadar kolay itibar ettiğini göstermektedir" dedi.



Soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bozdağ, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas'ın yaptığı açıklamaların, yürüyen soruşturmaya müdahale, soruşturmanın da hukuki temelden yoksun olduğunu ifade etti.



DOSTLUK İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİR



Soruşturmanın siyasi saiklerle yapıldığına dikkat çeken Bozdağ, Türklere yönelik saldırıları anımsatarak şunları kaydetti:



"Alman hükümeti ve yetkili makamlarının, ülkedeki yabancılara ve Müslümanlara karşı artan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi hastalıklarla mücadele etmesi gerekirken ve bu kapsamda 2016 yılında camilere yönelik olarak gerçekleştirilen 91 saldırının faillerinin tespiti, yargılanması ve hak ettiği cezayı almaları konularında somut ilerlemeler sağlaması beklenirken, aksine bu sakat anlayışların zemin bulmasına ve güçlenmesine yarayacak adımlar atması anlaşılır ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir."



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını katledenlerin yargılandığı NSU davasında gerçek faillerin tamamının yargı önüne çıkarılmadığını ve kamuya ilişkin sorumluların hala tespit edilmediğini belirten Bozdağ, tespit edilen faillerle ilgili yargılamaların da sonuçlandırılmamış olmasının, Avrupa Birliğinin ve Almanya'nın üzerinde yükseldiği hukuk devleti ve insan hakları değerlerini anlamsız kıldığını ifade etti. Bozdağ, "Türk din görevlileri hakkında yürütülen haksız, mesnetsiz ve keyfi uygulama ve soruşturmanın, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine zarar vereceğinde şüphe yoktur.



Almanya'da görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlilerinin evlerine yapılan baskınları kınıyor ve Alman makamlarını, Türk din görevlilerine yapılan haksız, hukuksuz, insan hak ve hürriyetlerine aykırı keyfi uygulamalara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" dedi.