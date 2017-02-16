Bakan Işık'tan flaş ABD açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 'ABD Fırat Kalkanı Harekatı'na daha fazla destek verecek' dedi.

Işık, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Işık, yeni ABD Savunma Bakanı Mattis ile ilk kez bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çok yakın ve sıcak bir havada gerçekleşen ikili görüşmede, her iki bakan bütün önemli meseleleri samimiyetle değerlendirdi.

Bu ilk görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıkılaştırmayı kararlaştırdan bakanlar, bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarında müzakere edilen konularda, Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptı.

MATTİS: "TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

ABD Savunma Bakanı Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyid etti.





IŞIK: "BİR TERÖR ÖRGÜTÜ, BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜNE TERCİH EDİLEMEZ"

Bakan Işık da SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Bakan Işık, temasları kapsamında ayrıca, I·spanya Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal Garcia, I·talya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, I·ngi·ltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Fransa Savunma Bakanı Jean-yvers Le Drian ile de görüştü.

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