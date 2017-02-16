Başbakan Yıldırım'dan kritik açıklamalar

Başbakan Yıldırım, Malta ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Akdeniz ülkesi olarak bölgemizin ve uluslararası camianın karşı karşıya olduğu bir takım zorluklardan etkileniyoruz. Türkiye malta adasında güveni demokrasiyi kültürler arası diyaloğu ve işbirliğini en güçlü savunan ülkeler arasındadır. Bu anlayışla Malta ile ikili ve çok farklı platformlarda işbirliğimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu ziyarette şahsım ve heyetim Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ile görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutları ile ele alınacak terörizmle ortak mücadele, Suriye Irak ve Libya'da yaşanan istikrarsızlıklardan kaynaklı iki ülkenin de ortak sorunları ele alınacak.

Malta'nın AB dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye AB ilişkileri ve son gelişmeleri de değerlendirmiş olacağız. Malta eskiden bu yana Türkiye'nin üyeliğine olumlu bakmış ve desteklemiştir. Malta'nın bu tutumunu kritik bir döneme rastlayan dönem başkanlığında da devam ettireceğine inanıyoruz ve bundan eminiz.

Ziyaretimiz kapsamında Türk Malta iş çevrelerini de bir araya getireceğiz ve yapılacak iş forumuna muhatabımız Malta Başbakanı ile katılacağız ve onlara hitap edeceğiz. Malta ile coğrafi yakınlığımızın ve siyasi ilişkilerimizin sorunsuz olması ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı mahiyette olması ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların daha ileri taşınması için sağlam zeminler sunmaktadır.