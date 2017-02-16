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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

Erdoğan, Körfez ülkeleri Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunmuştu.