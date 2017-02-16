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ARKADAŞINA GÖNDER Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali’deki terör saldırısına kınama!
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'ndan ’deki na !

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 21:47
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali’deki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali’deki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bankalığı, ’nin başkenti Mogadişu’da eski ve yeni cumhurbaşkanları arasındaki devir-teslim töreni esnasında meydana gelen nı kınadı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'nin başkenti Mogadişu'da bugün eski ve yeni cumhurbaşkanları arasında devir-teslim töreni devam etmekteyken, Cumhurbaşkanlığı Konutu 'Villa Somali'nin bulunduğu bölgeye düzenlenen havan topu saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği ve saldırıda yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Seçim sürecinin başarıyla sonuçlandırıldığı bu dönemde, Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur nı kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.