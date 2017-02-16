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Dışişleri'nden a sert tepki

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 18:35
Dışişleri'nden Rumlara sert tepki
Dışişleri'nden Rumlara sert tepki

Çavuşoğlu, "Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği "Enosis" kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği "Enosis" kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır." dedi.

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