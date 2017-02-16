Dışişleri'nden Rumlara sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği "Enosis" kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği "Enosis" kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır." dedi.



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