Eski Diyanet daire başkanı FETÖ’nün mülkiye imamı çıktı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Diyanet İşleri Strateji Dairesi Başkanlığı'ndan emekli tutuklu Fikret Sönmez hakkında iddianame hazırlandı. Sönmez'in "Mülkiye İmamı" olduğu iddia edildi.

Emekli generalleri Pensilvanya'ya götürdüğü belirtilen Sönmez hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın TSK'daki terfi ve tasfiyelerde önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Sönmez'in evinde ise yüksek rütbeli askerlerin isimleri, sicil numaraları, görev yeri, terfi yılı ve telefon numaraları olan 13 sayfalık doküman bulundu. İddianamede ayrıca "Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar" adlı 45 sayfadan oluşan kitapçık ile "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nöbet değişimi terfiler-2003" ibareli 6 sayfalık dokümanda personel isimlerinin yer aldığına dikkat çekildi.



BANK ASYA'YA 36 BİN LİRA

Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması talimatıyla, örgütün bankasına kendi adına 36 bin TL, eşi adına ise 37 bin TL yatırdığı belirlenen Fikret Sönmez'in evinde çıkan 2 sayfalık dokümanda ise, aralarında FETÖ'den Çorum'da tutuklanan iş adamı Mustafa Gülşen, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, mülkiye müfettişi Halil İbrahim Akşit, Atalay Demirci ve kırmızı bültenle aranan eski Konya İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Tuzcu'nun isimlerinin yer aldığı belirtildi. Tutuklu sanık, söz konusu belge ve dokümanlardan habersiz olduğunu iddia etti.