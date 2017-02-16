FETÖ'cü akademisyenler gözaltında

Aralarında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin eski dekanının da bulunduğu 3 akademisyen gözaltına alındı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 akademisyen gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanı Z.S. ile eski öğretim üyeleri A.Y.G. M.C'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin, örgüte finans sağladıkları ve FETÖ'nün eğitim kurumlarıyla irtibatlı oldukları iddia edildi.