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'cü ler gözaltında

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 16:20
FETÖ'cü akademisyenler gözaltında
FETÖ'cü akademisyenler gözaltında

Aralarında Diş Hekimliği Fakültesinin eski dekanının da bulunduğu 3 gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanı Z.S. ile eski öğretim üyeleri A.Y.G. M.C'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin, örgüte finans sağladıkları ve FETÖ'nün eğitim kurumlarıyla irtibatlı oldukları iddia edildi.