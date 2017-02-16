İHA’lar gördü jetler vurdu

TSK Kandil'e hava harekatı düzenledi. Operasyonda 'yeşil' listede bulunan teröristleri köşeye sıkıştırdı

Kandil'in Amanos Dağları (Hatay) bölgesinde eylem talimatı verdiği, aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu PKK'lı gurup, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli timler ile Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve komandolardan oluşan birliklerce yürütülen 'süpürme' operasyonunda kıskaca alındı. Uzman Çavuş Salih Kayhan'ın şehit düştüğü bölgede İHA'lar tarafından tespit edilen terörist grubu jetler tarafından da imha edildi. Amanoslar'da süren operasyonda sıcak takipte olan teröristler arasında, başına 1 milyon lira ödül konulan 'yeşil' kategorideki 'Vedat' kod adlı Seyithan Sinet ile 'Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül ve 'Renas' kod adlı Veli Temirci'nin de olduğu değerlendiriliyor.