İzmir'deki saldırıda keşif yapan kadın aranıyor

İzmir Bayraklı Adliyesi’ne yönelik PKK’lı teröristlerin saldırısıyla ilgili önemli bir detay da görüntülerde ortaya çıktı. Buna göre öldürülen teröristlerle bağlantılı olan kadın örgüt üyesinin, günler öncesinde adliye çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Polisin bu kadını bulmak için araştırmalarının sürdüğü açıklandı.

Geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle araçtaki bombayı infilak ettirdi. Bu sırada polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle kurşunu bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist de olay yerinde öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. İki şehit binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

GÖRÜNTÜLERDE KADIN ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sonrasında olaya karıştığı saptanan 18 kişi gözaltına alındı. Adliyedeki güvenlik kemaralarının incelenmesi sırasında önemli bir de ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre teröristlerle bağlantılı olan bir kadın örgüt üyesinin günler öncesinde adliye bölgesinde keşif yaptığı belirlendi.

Kadın teröristle aynı karede olan bir başka kadın, bağlantılı olabileceği ihtimaline karşı gözaltına aldı. Evinde ve işyerinde yapılan aramalarda bu kadının, örgütle bağlantısının olmadığı saptanınca serbest bırakıldı. Polisin, keşif yapan kadını bulmak için aratırmalarının sürdüğü açıklandı. Bu kadın teröristin kimliğinin de tespit edildiği ifade edildi.