“Katar’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sergilediği dayanışmayı unutmayız. Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi. İşbirliğimiz bölgenin geleceği için çok önemli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından Körfez turunun son durağı Katar'da El-Arab gazetesine mülakat verdi. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şunlar:

Ülkelerimiz arasında tarihi bağlara dayanan, hakikaten güçlü ilişkiler var. Birbirimize güveniyoruz, ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda her iki ülkede de güçlü bir siyasi irade var. Karşılıklı güven artık stratejik boyuta da evrilmiş durumda.

Katar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sergilediği dayanışmayı, desteği unutamayız. Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi. Kardeşim Şeyh Temim ile el ele vererek bölgemizin huzur ve sükuna kavuşması için daha nice yeni çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum.

Terör ve her türlü güvenlik tehdidinin artık son bulmasını istiyoruz. İki ülke de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Buradan bölgedeki diğer ülkelere de seslenmek istiyorum: Kardeş ülkeler olarak bu iş birliğini genişletelim, teröre, güvenlik tehditlerine birlikte müdahale edelim. Kimse Türkiye ile Katar'ın tamamen kardeşlik esasına dayalı yakınlaşmasından, iş birliğinden kaygılanmasın. Mühim olan, bölgedeki tüm kardeşlerimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamaları. Bunun ötesinde bir amacımız yok.



BATI 15 TEMMUZ'DA SINIFTA KALDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Batı maalesef iyi bir sınav veremedi. Bize geçmiş olsun bile diyemeyecek kadar aciz duruma düştüler, günler sonra akıllarına taziyelerini bildirmek geldi. Bu, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkma açısından Batı'nın 15 Temmuz'da sınıfta kaldığının göstergesi.

Rusya Eylül 2015 itibarıyla bir şekilde askeri olarak Suriye'de bulunuyor; İran ise rejimin desteklediği Şii milisler üzerinde nüfuz sahibi... Biz Suriye ile uzun bir sınıra sahibiz, 3 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. En büyük yükü de biz çekiyoruz. Suriye'de çok taraflı bir çözüm öngörüldüğü için bu ülkelere çok ciddi roller düşüyor. Suriye'de barış öncelikle Suriyelilerin sonrasında da üç ülkenin çıkarları için hayati boyutta.

Mısır, bölgenin en etkili devletlerinin başında geliyor. Mısırlı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Fakat Mısır yönetimiyle diplomatik açıdan maslahatgüzar seviyesindeyiz. Küreselleşme, ticaret, ekonomik boyutlarda ilişkilerimiz var.Bu ilişkiler siyasi boyuta da yansır mı diye sorarsınız, o önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere bağlı. Şahsen ben, Mısır'da siyasi mahkumlara yönelik af başta olmak üzere atılacak olumlu adımların, sadece Mısır'daki toplumsal barış açısından değil, dış ülkelerle ilişkiler açısından da daha sağlıklı bir atmosfer oluşturacağına inanıyorum.



KATAR İLE HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son durağında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgesel meseleler ele alındı. Enerji, savunma sanayisi ve turizm alanlarında da işbirliği konuşuldu. Al Sani Erdoğan'ın onuruna öğle yemeği verdi. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından Umre ziyaretini yapmak için Suudi Arabistan'a gitti.



BERDİMUHAMMEDOV'A SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat'ta yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'a bir tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim" dedi.



TERÖRLE MÜCADELEYE KÖRFEZ'DEN TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri turundan siyasi işbirliği kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmesinde Suriye, Irak, Yemen meseleleri başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan'ın kabul ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, "Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. İstihbarat paylaşımından terörle mücadeleye her alanda işbirliği yapmaya hazırız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Suudi mevkidaşlarıyla istihbarat paylaşımı ve terörle mücadelede işbirliği konularını görüştü. Suudi yetkililer, Suriye meselesinin çözümüyle ilgili Astana ve Cenevre süreçlerine desteklerini vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda iki ülkenin görüş birliğinde olduğu kaydedildi. Suudi Arabistan'ın, bölgede PYD/YPG bağlamında fiili bir duruma izin verilmemesi konusunda Türkiye'nin dile getirdiği hassasiyetlere destek verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırılmış güvenli bölge konusunun tekrar gündeme alınması gerektiğini Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'e ileterek "Mülteci akını ve sivil ölümlerini ancak bu şekilde durdurulabileceğiz" dedi.





KÖRFEZ BASININDAN ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti Körfez basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Kral Selman bin Abdulaziz ile diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Körfez basınında yer alan haberlerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması şansını artırdığı vurgulandı.