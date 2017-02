Katliam emri ses kaydında

Reina katliamcısının tabletinde çıkan ses kaydı şeklindeki eylem talimatına SABAH ulaştı: Düşmanlarının üzerine atıl. Türkiye’yi öldürün, patlatın, gecesini gündüz yapın

Reina'da katliam yapan Özbekistanlı terörist Abdulgadir Masharipov'un saldırıdan 5 gün önce DEAŞ'tan aldığı ses kayıtlı eylem talimatına SABAH ulaştı. İddiaya göre katile Telegram isimli sosyal medya hesabı üzerinden bir terörist arkadaşı ulaştı ve Kayaşehir'deki bir otobüs durağına gelmesini istedi. Otobüs durağına giden katil Masharipov'a bir flaş bellek verildi. Belleğin içinden "Abu Muhammed" isimli ses dosyası çıktı. DEAŞ liderinin "Türkiye'yi öldürün, patlatın, gecesini gündüz yapın" talimatına yer verilen ve terör örgütü PKK'nın eylemlerinden de bahsedilen kayıtta kayıtta, katilin çocuklarına iyi bakılacağı ve en kısa zamanda Suriye'ye kaçırılacakları belirtiliyor. İşte ses kaydında öne çıkan bazı kısımlar:



'TÜRKLER GÜVENDE OLMADIKLARINI ANLASINLAR'

"Değerli kardeşimiz Ebu Muhammed, seni gıyaben tanıyoruz, senin hakkında iyi şeyler duyduk. Allah daha iyi yapacak. Öncelikle herhalde sana buradan güvenilir şekilde konuşmanın mümkün olduğunu aşağı yukarı açıkladılar. Allah yolunda bu köpeklere, kâfirlere nerede olursa olsunlar onlara güvende olmadıklarını göstermek için, bu amzi (amel olduğu değerlendirilmektedir) yapmanız için size başvurdular.

Onlar İstanbul'u kendilerinin kalesi olduğunu düşünüyorlar, orada güvende olduklarını düşünüyorlar. Allah'ın kullarından birinin onlara kadınları, çocukları bombalayamayacaklarını, Müslümanları öldüremeyeceklerini göstermesi lazım değil mi?



'BÜTÜN SEVAPLARI SEN ALACAKSIN'

Sizin oradaki bir ameliniz bizim burada yaptığımız on amelimize denk. Siz orada onların içinde bulunuyorsunuz. Koyun sürüsünün ortasında ki kurt gibisiniz.

Ul Amr kaç kez söyledi bu Türkiye'yi öldürün, patlatın, gecesini gündüz yapın. Kim senin peşinden takip ederse, kim senin işini görüp örnek alıp ardından gelirse, bütün sevapları sen alacaksın. Senin yaptığından dolayı seni biri örnek alsa bu senin sadaka cariyen olacak.







'BU DÜNYAYI KALBİNDEN AT'

Eğer bir şey daha lazımsa, bizim kardeşimizden sor. En önemlisi artık zaman yok kardeşlerim benim, Allah rızası için uzatmayın (oyalamayın). Bu dünya leş gibi, aslan ise asla leş yemez. Hatta o leşin olduğu tarafa bile bakmaz. Bu yüzden bu dünyayı kendi kalbinden at. Niyetini temizle ve atıl düşmanlarının üzerine atıl. Ebu Muhammed ben düşünüyorum ki, yeteri kadar konuştum. Yüce Allah'tan; senin ve bizim cihadımızı, şehadetimizi kabul etmesini dilerim."



KATİLİN YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Reina soruşturmasında 5 şüpheli dün tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından sorguları gerçekleştirilen şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Tutuklananlar arasında, katili Esenyurt'ta yakalandığı evde saklayan Iraklı Ali Jameel Mohammed de bulunuyor. Ali Jameel Mohammed aynı zamanda, katliamın organizasyonunu gerçekleştiren Ebu Cihad ile de irtibatlı.







'AİLENE BİZ BAKARIZ'

Ses kaydında katile, ailesine bakılacağına dair de 'garanti' veriliyor: "Bu dünyada geriye kalan her şey sana söyleyeceğim her şeyden önce Allah senin için kefil oldu. Bizse kendi tarafımızdan gerekli bütün sebepleri yapacağız, bizim ailemiz nasılsa senin ailen de öyle olacak. Eğer bizim ailelerimiz iyi olursa senin ailen de iyi olacak. Eğer ailelerimize zor olacaksa onlara da zor olacak."