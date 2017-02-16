“Kılıçdaroğlu’nun kaseti var”

Ergenekon'un medya ayağı olduğu iddiasıyla açılan ancak FETÖ'nün sahte dijital delilleri ile gündeme gelen Odatv davasında sanıkların son savunmaları alındı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Yalçın Küçük, gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın yanı sıra 13 sanık katıldı. Mahkeme başkanı sanıklardan son savunmalarını istedi. Son savunmasını yapan Odatv sitesinin sahibi sanık Soner Yalçın, "Burada kendisine kurulan kumpasın hesabını soramayacak bir kişi var; bu davada mahkemeye bile çıkamadan Silivri zindanında can veren MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Odatv davasına kan bulaştı. Onun hesabını mahkemeniz sorsun. Suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU FETULLAHİDİR "

Sanıklardan Prof. Dr. Yalçın Küçük ise savunmasında, "Kılıçdaroğlu Fetullahidir. 2010'da, 2011'de oy verdi mi? Hayır, vermedi. Daha sonra da vermedi. Veremez, korkar. Muhtemelen onun da kaseti var. Biz Fetullah Gülen'i 1960'tan beri biliriz" dedi. Sanıkların savunmalarının ardından duruşma 12 Nisan'a ertelendi. Mahkeme heyetindeki 2 üye hakim değiştiği için dosyanın inceleneceği ve daha sonra davanın karara bağlanacağı açıklandı.