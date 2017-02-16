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daki göçükte kurtarma çalışması devam ediyor

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 10:59
Kaçak kazıdaki göçükte kurtarma çalışması devam ediyor
Kaçak kazıdaki göçükte kurtarma çalışması devam ediyor

'in ilçesinde define aramak için kazılan çukurda meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde harabe bir evin bahçesinde define aramak için kazılan çukurda meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan Selman Kılıç'ı (28) kurtarma çalışması AFAD ve itfaiye ekiplerince sürdürülüyor.

Dün, harabe bir evin bahçesinde define aramak için kazılan çukurda göçük meydana gelmiş, göçükte Kılıç toprak altında kalmıştı.