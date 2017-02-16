Kaçak kazıdaki göçükte kurtarma çalışması devam ediyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde define aramak için kazılan çukurda meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde harabe bir evin bahçesinde define aramak için kazılan çukurda meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan Selman Kılıç'ı (28) kurtarma çalışması AFAD ve itfaiye ekiplerince sürdürülüyor.

Dün, harabe bir evin bahçesinde define aramak için kazılan çukurda göçük meydana gelmiş, göçükte Kılıç toprak altında kalmıştı.