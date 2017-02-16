PKK yapılanması bombalı aracın "şasi" numarasından çökertildi

Adana'da 3 gün önce tutuklanan terör örgütü sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 kişilik yapılanma bombalı aracın "şasi" numarasından çökertildi.

Adana'da 3 gün önce tutuklanan terör örgütü sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 kişilik yapılanmanın, valilik otoparkında geçen yıl kasım ayında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında kullanılan araçtan geriye kalan motor şasi numarasından yola çıkılarak çökertildiği ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, valilik otoparkında iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısında kullanılan aracın motor şasi numarasından yapılan sorgulamada bu aracı satın alan kişinin ikinci bir araç daha satın aldığı belirlendi.

Valilik patlamasının yaşandığı gün plakası tespit edilen ve sürücüsü vurularak etkisiz hale getirilen diğer bombalı araçtaki patlayıcılardan elde edilen parmak izlerinden, daha önce terör suçundan cezaevine girip salıverilen Eyüp Ç'nin kimliğine ulaşıldı.

Örgüte 1995'te katılan ve 1996'da yakalanarak 9 yıl cezaevinde kalan Eyüp Ç'nin, 2005'te PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu olarak Adana'ya gönderdiğini tespit eden emniyet güçleri, teröristin Gülbahçesi Mahallesi'nde evli bir kadın arkadaşının evinde kaldığını belirledi.

Eyüp Ç'nin kaldığı adrese terör ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyon polis helikopteri tarafından da görüntülendi.

Görüntülere, kaçmaya çalışan Eyüp Ç'nin güvenlik güçleri tarafından evin bahçesinde yakalanarak yere yatırılması yansıdı.

Eyüp Ç'nin Adana'da 31 Temmuz 2015'de Pozantı Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda 2 polisin, 28 Eylül 2015'te Akkapı Mahallesi'nde özel bir hastane önünde bekleyen iki polisin, 20 Mayıs 2016'da motosikletle evrak dağıtan polisin ve 7 Kasım 2016'da 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yasa dışı gösteride bir polisin şehit edilmesiyle ilgili eylemlerin talimatını verdiği iddia edildi.

SALDIRI SÜRECİ VE OPERASYON KAMERADA

Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli operasyon sürecine yönelik görüntüleri de basınla paylaştı.

Görüntülerde, valilik önündeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren "Dilber" kod adlı örgüt üyesi kadın teröristin saldırıdan önce araçla gittiği güzergahlardaki kamera kayıtları yer aldı.

Kadın teröristin daha sonra valilik otoparkına bomba yüklü aracı park edip, arka tarafta bulunan çıkışı kullanarak yolun karşısına geçişi de kameralarca kaydedildi.

Teröristin bindiği taksinin güvenlik kamerasına da kadının aracın içindeyken patlamanın gerçekleşmesi ve yaşanan sarsıntı nedeniyle eğilmesi yansıdı.

TERÖR SALDIRISI

Adana'da valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda iki kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı ise Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almıştı.

"Dur" ihtarına uymayan terörist, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, bombalı araç saldırısını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan oto tamircisi 30 yaşındaki M.E.V, terör saldırısı ile ilgili polise ve savcılığa itiraflarda bulunmuştu.

Eyüp Ç'nin Adana'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye'ye kaçtığı tahmin edilen kadın ile aracı satın alan, valilik çevresinde keşif yapan, örgüt üyesine öncülük eden ve olayla ilgisi bulunan 6 teröristi ise Gülbahçesi Mahallesi'nde buluşarak Mardin'e götürdüğü tespit edilmişti.