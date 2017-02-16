Samsun'da kaçakçılık operasyonu

Samsun'da yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulan bal, içki ve sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gürcistan'dan gelen yolcu otobüsünü Atakum ilçesinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada, valiz içerisinde yurda kaçak yollarla sokulan 50 kilogram bal ile 120 şişe içki ve 20 paket sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan L.P. (58), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.