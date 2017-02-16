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Ünlü isimler ‘evet’i anlatacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017
Ünlü isimler ‘evet’i anlatacak
Ünlü isimler ‘evet’i anlatacak

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak referandumun propaganda dönemine için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaşa anlatılması için 81 ilde konferans ve toplantılar düzenlenecek. Buralarda evet oyu kullanacağını kamuoyu ile paylaşan , gibi isimler değişikliği anlatacak. Kadın seçmenlerin oyunun alınması için AK Partili kadınlar ev ev dolaşıp sistemi anlatacak. Gençlere yönelik, illerde gençlik kürsüleri kurulacak. Üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarını sağlamak için illerine gitmelerini sağlayacak organizasyonlar da yapılacak.