Ünlü isimler ‘evet’i anlatacak

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak referandumun propaganda dönemine için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaşa anlatılması için 81 ilde konferans ve toplantılar düzenlenecek. Buralarda evet oyu kullanacağını kamuoyu ile paylaşan Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak gibi isimler değişikliği anlatacak. Kadın seçmenlerin oyunun alınması için AK Partili kadınlar ev ev dolaşıp sistemi anlatacak. Gençlere yönelik, illerde gençlik kürsüleri kurulacak. Üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarını sağlamak için illerine gitmelerini sağlayacak organizasyonlar da yapılacak.