42 zanlı adliyede

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 49 zanlıdan 42'si adliyeye sevk edildi.

Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturmada, FETÖ'de aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edilmiş, 7 Şubat'ta, Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.