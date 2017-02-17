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merkezli 4 ilde /PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 09:23
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri /PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik Adana, Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı iddia edilen, aralarında daha önce açığa alınan doktorların da bulunduğu 14 sağlık çalışanından 11'i gözaltına alındı.

Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.