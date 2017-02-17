Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik Adana, Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı iddia edilen, aralarında daha önce açığa alınan doktorların da bulunduğu 14 sağlık çalışanından 11'i gözaltına alındı.

Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.