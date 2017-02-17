Başbakan Binali Yıldırım Almanya'ya geldi!

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.50'de Almanya'nın Münih kentine geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile uçağın merdivenlerinden indiği sırada, kendisini alkışlayarak karşılayan havalimanı çalışanlarının yanlarına gitti. Havalimanında görevli Türk vatandaşlarıyla tokalaşan ve çalışmalarında başarılar dileyen Yıldırım, ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Yıldırım ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Münih'e geldi.

53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Yıldırım'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın yanı sıra konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının çok boyutlu olarak ele alınacağı görüşmelerde, diğer güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Başbakan Yıldırım'ın, yarın Düsseldorf'a geçerek vatandaşlarla buluşması planlanıyor.