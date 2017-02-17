Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım Malta'da basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

AB dönem başkanlığını yapan Malta'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph MuscatMalta ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım Malta Başbakanı Muscat ile görüşmelerine istinaden, "Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yatırımların artırılması konularını detaylı görüşme fırsatımız oldu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

Malta daima türkiye'nin AB üyeliğini koşulsuz destekleyen bir ülke. Bunu takdir ediyoruz.

Malta'nın AB dönem başkanlığı içerisinde AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve güncellenmesne karar verilen Gümrük Birliği anlaşmasının çalışmalarına başklanmasını ümit ediyoruz. Sayın Başbakanın gereken desteği vereceğinden eminiz.

15 Temmuz'da Türkiye'ye ve Türk hükümetine destek vermelerini takdirle karşılıyoruz.

Sayın Başbakan ile mülteci sorununu ve Suriye'de barışın tesis edilmesi siyasi çözümün bulunması konularını ele aldık. Bu konuda müşterek olarak neler yapabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.



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