Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve ilçe belediyelerinin başkanlarınca karşılandı. Erdoğan'ın gelişinde Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da gösteri yaptı. Karşılamada çocukların çiçek takdim ettiği Erdoğan, daha sonra Erkoç'tan brifing aldı. Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çini tabak ve tarihi Ulu Camisinin resmedildiği tablo hediye etti. Belediyeden ayrıldıktan sonra Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Erdoğan, burada Vali Özkan tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, makamda Vali Özkan'dan kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretin anısına Vali Özkan, Erdoğan'a, çini tabak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik ziyaretini tamamladıktan sonra kendisini bekleyen engelli bir vatandaş ve "Işıklı baba" lakaplı Mehmet Ağagürbüz ile bir süre konuştu. Kahramanmaraş temaslarını tamamlayan Erdoğan, kentten ayrıldı.