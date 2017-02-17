Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde – CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy aldığı Kahramanmaraş’ta kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaşa sesleniyor

Kahramanmaraş'ta toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizin aracılığınızla tüm ilçelerdeki Maraşlı kardeşlerime sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Kahramanmaraş'ın mert evlatlarını, Ede'lerini gönülden selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce Kahramanmaraşlı'ya seslendiği konuşmasında şunları kaydetti:

"İSTESELER DE İSTEMESELER DE KİM NE DERSE DESİN MUASSIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKACAĞIZ"

Bu şehrin insanları kendi iradeleriyle organize olmuş ve kendi bileklerinin hakkıyla düşmanı bundan 97 yıl önce 12 Şubat 1920'de bağırlarından söküp atmıştır. Sütçü İmam'ın attığı o ilk kurşunla Rıdvan Hoca'nın nefes vererek o harladığı hürriyet ateşini bayrağına ezanına yönelik her saldırıda tekrar yükseltmiştir. bugünde milletimize bir musibet gelirse buna en büyük tepki inanıyorum ki Kahramanmaraş'tan gelir. 15 Temmuz'da ülkemizin her köşesinde Sütçü İmam'dan bayrağı devralan Ede'ler Seymen'ler Dadaş'lar Gaggoş'lar kol geziyordu. Dün ülkemizi işgale gelen İngiliz'in Fransız'ın onların maşaları olan işbirlikçilerinin karşısına sadece yüreğimizle karşı çıkmıştık. Onların maşası olarak halkma silah çekenlere karşı aynı mücadeleyi verdik. 248 şehidimiz şehadet diyerek yürüdü. O rüku olmazsa eğilmez başlar diyerek yürüdü. Ve eğilmedi başlar. Onlar F16'larla saldırdı. Ama benim milletim sevgili kardeşlerim onlara taa Marmaris'ten hep beraber meydanlara diye mesajı gönderdiğimizde Türkiye'nin dört bir yanından halkım meydanlara yürüdü. Benim kardeşlerim tankların karşısına çıktı F16'lar bomba yağdırdı, şehit oldular. Onlar cennete yürüdüler. 2193 gazimiz vardı onlarda şehadet için yoldaydılar. Böyle bir milletin reisi cumhuru olmaktan daha güzel ne olabilirdi ki? Rabbim inşallah bizlere de o makamı ilahiyi nasip eder. Hep beraber bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesine kim ne derse desin isteseler de istemeseler de çıkaracağız. O günler yakındır.

569 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Hiç merak etmeyin biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece Rabbimin huzurunda rükuda secdede eğiliriz. Kardeşlerim Kahramanmaraş'a eli boş gelmek olmaz dedik. Bugün burada 569 milyon lira bedeli olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. 16 Nisan'da evet dedikten sonra bu konu parlamentoda (idam) gündeme gelecektir. Parlamentodan geçmesi halinde bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. bir katili affetmek devletin yetkisinde değildir. Onu ancak onun varisleri affeder. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affeder. AB, Hans, George ne diyor? bunlar beni ilgilendirmiyor. Ahmet, Ayşe, Mehmet, Fatma ne diyor? Allah ne diyor beni bu ilgilendirir.

"TARİHİ BİR KARARIN AREFESİNDEYİZ"

Tarihi bir kararın arefesindeyiz. Aslında kökleri oldukça eskiye dayanan ancak Cumhuriyet döneminde de hiç bitmeyen yönetim sistemi arayışımız sonucunda yeni bir döneme gidiyoruz. Millet onayına dayalı Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Artık hükümeti doğrudan millet kuracak. Milli iradenin tecellisi üzerinde kara bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri inşallah tamamen kapanıyor. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Dünya değişti,Türkiye değişti, o zaman doğan çocuklar delikanlı oldu, şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar.

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